"Тоттенхэм" определил три трансферных цели на лето

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"Тоттенхэм" определил три трансферных цели на лето

Руководство и тренерский штаб "Тоттенхэма" определили три трансферных цели на лето.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" намерены сосредоточиться на подписании защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа и форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

На покупку этих футболистов "Тоттенхэм" выделит порядка 115 миллионов евро.

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