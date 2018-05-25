"Тоттенхэм" определил три трансферных цели на лето

Руководство и тренерский штаб "Тоттенхэма" определили три трансферных цели на лето.

Как сообщает Daily Mail, "шпоры" намерены сосредоточиться на подписании защитника "Фулхэма" Райана Сессеньона, вингера "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа и форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаля.

На покупку этих футболистов "Тоттенхэм" выделит порядка 115 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Почеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru