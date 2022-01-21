"Тоттенхэм" определился с будущим Льориса

Фото твиттер "Тоттенхэма"

Вратарь Уго Льорис останется в лондонском "Тоттенхэме", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, стороны договорились о продлении контракта до лета 2024 года.

Напомним, что действующее соглашение француза со "шпорами" истекает 30 июня.

Продолжение сотрудничества с Льорисом - это желание главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.

В текущем сезоне 35-летний голкипер пропустил 27 голов в 22 матчах.

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