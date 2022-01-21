"Тоттенхэм" определился с будущим Льориса
Фото твиттер "Тоттенхэма"
Вратарь Уго Льорис останется в лондонском "Тоттенхэме", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным инсайдера, стороны договорились о продлении контракта до лета 2024 года.
Напомним, что действующее соглашение француза со "шпорами" истекает 30 июня.
Продолжение сотрудничества с Льорисом - это желание главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.
В текущем сезоне 35-летний голкипер пропустил 27 голов в 22 матчах.
Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны". | http://soccernews.ru
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