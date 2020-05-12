"Тоттенхэм" определился с будущим Ндомбеле

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"Тоттенхэм" определился с будущим Ндомбеле

Лондонский "Тоттенхэм" не собирается расставаться с полузащитником Танги Ндомбеле во время летнего трансферного окна.

По информации BBC Sport, 23-летний француз, которым недавно интересовалась "Барселона", получит ещё один шанс проявить себя в составе "шпор".

Прошлым летом английский клуб купил хавбека у "Лиона" за 60 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.

В дебютном сезоне Ндомбеле сыграл за "Тоттенхэм" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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