"Тоттенхэм" определился с будущим Орье

Будущее защитника Сержа Орье в "Тоттенхэме" находится под вопросом, сообщает Get French Football News‏.

По информации источника, "шпоры" готовы продать 26-летнего ивуарийца во время летнего трансферного окна.

Однако проблемой может стать то, что в 2017 году лондонский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро, а сейчас вряд ли кто-то выложит за него такие деньги.

В текущем сезоне Орье сыграл за "Тоттенхэм" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт рассчитан до 2022 года.

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