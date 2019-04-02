"Тоттенхэм" определился с будущим Орье
Будущее защитника Сержа Орье в "Тоттенхэме" находится под вопросом, сообщает Get French Football News.
По информации источника, "шпоры" готовы продать 26-летнего ивуарийца во время летнего трансферного окна.
Однако проблемой может стать то, что в 2017 году лондонский клуб заплатил за футболиста 25 миллионов евро, а сейчас вряд ли кто-то выложит за него такие деньги.
В текущем сезоне Орье сыграл за "Тоттенхэм" 17 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт рассчитан до 2022 года.
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|Челси
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|Лестер Сити
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|32
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|Уотфорд
|31
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