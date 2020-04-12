"Тоттенхэм" определился с ценой на Кейна. Форвард может быть продан из-за долгов

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"Тоттенхэм" определился с ценой на Кейна. Форвард может быть продан из-за долгов

Лондонский "Тоттенхэм" может пойти на продажу нападающего Харри Кейна из-за клубных долгов, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб должен более 820 миллионов евро. Долги составляют кредиты за строительство стадиона, а также за предыдущие трансферы. В связи с этим Кейн может покинуть клуб за 225 миллионов евро. Таким образом, его трансфер может стать рекордным в истории.

Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляют "Реал", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 26-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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