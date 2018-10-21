"Тоттенхэм" определился с еще одним возможным трансфером в январе

Хавбек "Вест Бромвича" Оливер Бёрк попал в сферу интересов "Тоттенхэма".

Как сообщает Goal.com, "шпоры" планируют подписать 21-летнего шотландца в январе. Ориентировочная стоимость сделки составляет 10 миллионов евро.

В текущем сезоне Бёрк провел всего три матча, в которых отметился одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, что "Тоттенхэм" выделил 100 миллионов евро на зимнее трансферное окно.

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