"Тоттенхэм" определился с главной трансферной целью на зиму

Лондонский "Тоттенхэм" определился со своей главной трансферной целью на зиму, информирует The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "шпор" в приоритетные приобретения для своей команды записал полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, на которого также претендует туринский "Ювентус".

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на Шоу. | soccernews.ru