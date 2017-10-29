"Тоттенхэм" определился с главной трансферной целью на зиму

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"Тоттенхэм" определился с главной трансферной целью на зимуЛондонский "Тоттенхэм" определился со своей главной трансферной целью на зиму, информирует The Sun.

По сведениям издания, главный тренер "шпор" в приоритетные приобретения для своей команды записал полузащитника каталонской "Барселоны" Андре Гомеша, на которого также претендует туринский "Ювентус".

Напомним, "Тоттенхэм" нацелился на Шоу. | soccernews.ru

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