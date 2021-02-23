"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью

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"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью

Стал известен вероятный преемник Жозе Моуринью на посту главного тренера лондонского "Тоттенхэма".

По информации The Telegraph, главным кандидатом для руководства "шпор" является наставник "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн.

Немецкий специалист хотел бы попробовать свои силы в АПЛ, но вряд ли решится на смену команды ранее лета.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" также заинтересован в услугах тренера "Лестера" Брендана Роджерса, однако сначала нужно найти 35 миллионов евро на компенсацию за досрочное расторжение контракта с Моуринью.

Не пропустите: Моуринью признался, что в "Тоттенхэме" есть  проблемы. | http://soccernews.ru
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