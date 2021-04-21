"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью

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"Тоттенхэм" определился с главным кандидатом на замену Моуринью

Фото: твиттер Марселино Гарсии Тораля/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к главному тренеру "Атлетика" из Бильбао Марселино Гарсии Торалю, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, испанский специалист является главным кандидатом на пост наставника английского клуба, который остался без главного тренера после увольнения Жозе Моуринью. При этом "шпоры" также интересуются Роберто Мартинесом (сборная Бельгии), Юлианом Нагельсманном ("РБ Лейпциг") и Скоттом Паркером ("Фулхэм"). Проблемой с назначением нового тренера может стать желание "Тоттенхэма" сэкономить на зарплате нового тренера, так как клуб должен выплатить Моуринью 17 миллионов евро за досрочный разрыв контракта.

55-летний Тораль тренирует "Атлетик" с января 2021 года. Под его руководством баскский клуб дошел до финала Кубка Испании, но проиграл "Барселоне" (0:4). Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Сарагоса", "Севилья", "Вильярреал" и "Валенсия".

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