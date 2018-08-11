"Тоттенхэм" определился с первой целью на зимнее трансферное окно

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"Тоттенхэм" определился с первой целью на зимнее трансферное окно

"Тоттенхэм" начал планировать зимнюю трансферную кампанию.

Как сообщает L’Equipe, "шпоры" нацелились на вингера ПСЖ Гонсалу Гедеша.

Отметим, что "Тоттенхэм" пытался заполучить игрока этим летом, однако клубу не удалось договориться с ПСЖ.

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