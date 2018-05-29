"Тоттенхэм" определился с позицией по Бэйлу

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"Тоттенхэм" определился с позицией по Бэйлу

Лондонский "Тоттенхэм" определился со своей позицией по вингеру мадридского "Реала" Гарету Бэйлу.

Как сообщает The Independent, несмотря на появившуюся информацию, что "шпоры" не заинтересованы в возвращении валлийца, клуб изучает возможность трансфера звёздного футболиста.

Сам Бэйл готов пойти на понижение зарплаты, если "Тоттенхэм" сумеет договориться с "Реалом" о его переходе. | http://soccernews.ru

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