"Тоттенхэм" определился с приоритетной трансферной целью на лето

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмантони мартиаль

"Тоттенхэм" определился с приоритетной трансферной целью на летоЛондонский "Тоттенхэм" определился со своей приоритетной трансферной целью на текущее лето, информирует Daily Mail.

Так, по сведениям издания, список потенциальных приобретений "шпор" возглавил вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль. На приобретение 22-летнего игрока "красных дьяволов" столичный клуб будет готов выделить до 120-ти миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Тоттенхэм" хочет купить Шакири. | soccernews.ru

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