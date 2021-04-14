"Тоттенхэм" определился с приоритетным кандидатом на замену Моуринью

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"Тоттенхэм" определился с приоритетным кандидатом на замену Моуринью

Фото: твиттер The Spurs Web/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" проявляет интерес к бывшему главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, итальянский специалист летом может сменить нынешнего наставника лондонского клуба Жозе Моуринью, под руководством которого "шпоры", скорее всего, не попадут в Лигу Чемпионов, так как занимают лишь седьмое место в Премьер-лиге.

62-летний Сарри в настоящее время является безработным. Летом 2020 года он был уволен с поста главного тренера "Ювентуса", несмотря на то, что выиграл с клубом чемпионский титул. 

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