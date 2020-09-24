"Тоттенхэм" определился с размером предложения по Шкриньяру
Лондонский "Тоттенхэм" заинтересован в приобретении центрального защитника "Интера" Милана Шкриньяра.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, "шпоры" готовы заплатить за словака 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что миланский клуб требует за своего игрока на 10 миллионов больше.
Помимо "Тоттенхэма" на 25-летнего Шкриньяра претендует ПСЖ.
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|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|10
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|Астон Вилла
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