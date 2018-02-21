"Тоттенхэм" определился с размером своего предложения по Заа

Теги тоттенхэмкристал пэласуилфрид заа

"Тоттенхэм" определился с размером своего предложения по ЗааЛондонский "Тоттенхэм" определился с размером своего предложения по вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа.

Так, по сведениям The Times, за 25-летнего игрока "стекольщиков" ближайшим летом "шпоры" готовы будут выложить порядка 56-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Заа забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за "Кристал Пэлас".

Напомним, "Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru

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