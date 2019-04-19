"Тоттенхэм" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство лондонского "Тоттенхэма" готово потратить на летние трансферы более 170 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "шпор" намерены выделить около 70 миллионов, а остальные средства должны быть выручены от продажи игроков.

В частности, клуб могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Киран Триппьер, Виктор Ваньяма, Жорж-Кевин Нкуду, Кристиан Эриксен и Фернандо Льоренте.

А усилить команду главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет левым фулбеком, двумя центральными полузащитниками, одним креативным хавбеком и нападающим, который станет дублёром для Харри Кейна.

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