"Тоттенхэм" определился с трансферным бюджетом на лето

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"Тоттенхэм" определился с трансферным бюджетом на лето

Руководство лондонского "Тоттенхэма" готово потратить на летние трансферы более 170 миллионов евро, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, боссы "шпор" намерены выделить около 70 миллионов, а остальные средства должны быть выручены от продажи игроков.

В частности, клуб могут покинуть Тоби АлдервейрелдДэнни РоузКиран Триппьер, Виктор ВаньямаЖорж-Кевин НкудуКристиан Эриксен и Фернандо Льоренте.

А усилить команду главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино хочет левым фулбеком, двумя центральными полузащитниками, одним креативным хавбеком и нападающим, который станет дублёром для Харри Кейна.

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