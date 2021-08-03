"Тоттенхэм" определился с условием для продажи Кейна

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Лондонский "Тоттенхэм" определился с ценой на нападающего Харри Кейна, которого хочет купить "Манчестер Сити", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, "шпоры" оценивают футболиста в 176 миллиона евро. При этом, "Тоттенхэм" согласен продать его только в не английский клуб. "Манчестер Сити" готов заплатить около 150 миллионов, но лондонцы не будут рассматривать это предложение.

В прошлом сезоне 28-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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