"Тоттенхэм" определился с возможной заменой Льорису

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"Тоттенхэм" определился с возможной заменой Льорису

"Тоттенхэм" решил обезопасить себя от возможного ухода Уго Льориса из клуба.

Как сообщает Daily Mirror, в сферу интересов лондонского клуба вошел голкипер "Бернли" Ник Поуп. Не исключается, что вратарь будет куплен на подмену Льорису уже в зимнее трансферное окно.

Отметим, что в настоящее время Поуп выбыл из-за травмы, а его место в воротах "Бернли" занимает Джо Харт.

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