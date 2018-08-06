"Тоттенхэм" определился с заменой для Дембеле

Лондонский "Тоттенхэм" определился с заменой для полузащитника Муссы Дембеле.

Как сообщает The Mirror, "шпоры" рассчитывают до закрытия трансферного окна подписать хавбека "Сельты" Станислава Лоботку.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 23-летнего словака, на которого также претендует "Наполи", составляет 35 миллионов евро.

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