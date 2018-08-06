"Тоттенхэм" определился с заменой для Дембеле

Теги тоттенхэмсельта вигомусса дембелестанислав лоботка

"Тоттенхэм" определился с заменой для Дембеле

Лондонский "Тоттенхэм" определился с заменой для полузащитника Муссы Дембеле.

Как сообщает The Mirror, "шпоры" рассчитывают до закрытия трансферного окна подписать хавбека "Сельты" Станислава Лоботку.

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте 23-летнего словака, на которого также претендует "Наполи", составляет 35 миллионов евро.

Не пропустите: "Тоттенхэм" нацелился на Симеоне. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов