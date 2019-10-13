"Тоттенхэм" определился с заменой для Эриксена

Руководство и тренерский штаб "Тоттенхэма" выбрали преемника для полузащитника Кристиана Эриксена, который вскоре покинет клуб.

Как сообщает A Bola, "шпоры" возобновили интерес к хавбеку лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандешу.

Летом англичанам и португальцам не удалось согласовать условия сделки, но уже в январе переговоры должны возобновиться.

В текущем сезоне 25-летний Фернандеш сыграл за "Спортинг" 10 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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