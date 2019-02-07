"Тоттенхэм" определился с заменой Эриксену

"Тоттенхэм" готовится к возможному уходу хавбека Кристиана Эриксена, которым активно интересуется "Реал".

По сведениям The Times, заменой одному из лидеров команды может стать 22-летний игрок "Лестера" Джеймс Мэддисон. Отмечается, что "лисы" оценивают своего футболиста в 68 миллионов евро.

Мэддисон перебрался в "Лестер" прошлым летом. За это время он провел 25 игр, в которых отметился 5 голами и 4 ассистами.

Соглашение Мэддисона с клубом действует до лета 2023 года.

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