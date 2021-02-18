"Тоттенхэм" определился со стоимостью Кейна

Финансовый кризис может вынудить "Тоттенхэм" продать лидера своей атаки Харри Кейна, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, приоритет "шпор" - сохранить звёздного воспитанника, однако если по нему поступит предложение в размере 173 миллионов евро, то возможны варианты.

За ситуацией внимательно следят "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", для которых не станет проблемой крупная зарплата футболиста - 12 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 27-летний Кейн сыграл за "Тоттенхэм" 32 матча, забил 21 гол и сделал 14 ассистов.

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