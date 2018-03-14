"Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме Кейна
Лондонский "Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме своего ведущего форварда Харри Кейна.
"Предварительный диагноз подтвердил, что Харри Кейн повредил боковые связки правой лодыжки. Нападающий получил травму в выигранном со счетом 4:1 матче у "Борнмута" в воскресенье. Ожидается, что вернуться на поле он сможет уже в следующем месяце", - сказано в заявлении "шпор" в их твиттере.
Напомним, ранее сообщалось, что Кейн может пропустить Чемпионат Мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|78
|2
|Манчестер Юнайтед
|30
|65
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Ливерпуль
|30
|60
|5
|Челси
|30
|56
|6
|Арсенал Лондон
|30
|48
|7
|Бернли
|30
|43
|8
|Лестер Сити
|30
|40
|9
|Эвертон
|30
|37
|10
|Уотфорд
|30
|36
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|34
|12
|Борнмут
|30
|33
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|32
|14
|Суонси Сити
|30
|31
|15
|Хаддерсфилд Таун
|30
|31
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|30
|17
|Саутгемптон
|30
|28
|18
|Кристал Пэлас
|30
|27
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|Сток Сити
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|20
|Вест Бромвич Альбион
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