"Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме Кейна

Теги харри кейнтоттенхэм

"Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме КейнаЛондонский "Тоттенхэм" опубликовал официальную информацию по травме своего ведущего форварда Харри Кейна.

"Предварительный диагноз подтвердил, что Харри Кейн повредил боковые связки правой лодыжки. Нападающий получил травму в выигранном со счетом 4:1 матче у "Борнмута" в воскресенье. Ожидается, что вернуться на поле он сможет уже в следующем месяце", - сказано в заявлении "шпор" в их твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что Кейн может пропустить Чемпионат Мира. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Армейский вечер во Франции: ЦСКА попытается взять реванш у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Тоттенхэм 30 61
4 Ливерпуль 30 60
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 30 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 30 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов