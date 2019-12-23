"Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси"



"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление корейского нападающего команды Сон Хын Мина за фол на защитнике "Челси" Антонио Рюдигере в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:2), сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб намерен оспорить красную карточку форварда, которая грозит ему дисквалификацией на три матча.

Напомним, что Сон Хын Мин упал после единоборства с Рюдигером, а затем ударил его ногой в живот.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за "Тоттенхэм" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" начал официальное расследование расистского инцидента с участием Рюдигера. | http://soccernews.r