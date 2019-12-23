"Тоттенхэм" оспорил красную карточку Сон Хын Мина в матче с "Челси"
"Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление корейского нападающего команды Сон Хын Мина за фол на защитнике "Челси" Антонио Рюдигере в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:2), сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб намерен оспорить красную карточку форварда, которая грозит ему дисквалификацией на три матча.
Напомним, что Сон Хын Мин упал после единоборства с Рюдигером, а затем ударил его ногой в живот.
В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел за "Тоттенхэм" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
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|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
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|12