"Тоттенхэм" отчитался о состоянии здоровья Вертонгена

Теги тоттенхэмян вертонгентравмы

"Тоттенхэм" отчитался о состоянии здоровья Вертонгена

"Тоттенхэм" на своём официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья защитника Яна Вертонгена.

Согласно заявлению "шпор", бельгиец здоров, но ему предстоит в ближайшие дни регулярно обследоваться. В частности, он будет проходить наблюдение у невролога.

Напомним, что 32-летний футболист во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса" столкнулся головами с партнёром по команде Тоби Алдервейрелдом и получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, но тот всё равно не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Вертонген провёл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Кейн надеется сыграть в ответном матче Лиги Чемпионов с "Аяксом". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля

Месси вплотную приблизился к историческому рекорду Рауля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
Полная таблица

топ-5 тегов