"Тоттенхэм" отчитался о состоянии здоровья Вертонгена

"Тоттенхэм" на своём официальном сайте опубликовал информацию о состоянии здоровья защитника Яна Вертонгена.

Согласно заявлению "шпор", бельгиец здоров, но ему предстоит в ближайшие дни регулярно обследоваться. В частности, он будет проходить наблюдение у невролога.

Напомним, что 32-летний футболист во время первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Аякса" столкнулся головами с партнёром по команде Тоби Алдервейрелдом и получил рассечение. Врачи оказали ему помощь, но тот всё равно не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Вертонген провёл за "Тоттенхэм" 31 матч, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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