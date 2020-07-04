"Тоттенхэм" отказал "Ювентусу" в обмене Ндомбеле на Рэмзи

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"Тоттенхэм" отказал "Ювентусу" в обмене Ндомбеле на Рэмзи

Туринский "Ювентус" вёл переговоры с "Тоттенхэмом" об обмене Аарона Рэмзи на Танги Ндомбеле, утверждает The Telegraph.

По сведениям издания, инициатором сделки выступала "старая синьора", однако договориться со "шпорами" в итоге не удалось.

Лондонский клуб не захотел расставаться с французом, поскольку на него рассчитывает наставник команды Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Ндомбеле почти в два раза выше, чем у Рэмзи - 52 миллиона евро против 28.

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