"Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте

Фото: инстаграм Конте/Автор неизвестен

Как сообщает журналист The Telegraph Мэтт Лоу, экс-главный тренер "Интера" Антонио Конте не возглавит "Тоттенхэм".

По информации источника, лондонский клуб больше не заинтересован в его приглашении.

Как отмечает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, одна из причин – у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки.

Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах "шпор", поэтому он планировал отклонить предложение клуба.

В прошедшем сезоне тренер привел "Интер" к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.

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