"Тоттенхэм" отказался от подписания Зе Луиша
Нападающий "Порту" Зе Луиш не перейдёт в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "шпоры" решили отказаться от подписания экс-игрока "Спартака" из-за его проблем с разрешением на работу в Англии.
Изначально "Тоттенхэм" планировал арендовать уроженца Кабо-Верде с правом последующего выкупа.
Напомним, что Зе Луиш также интересен "Севилье". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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