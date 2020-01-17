"Тоттенхэм" отказался от подписания Зе Луиша

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"Тоттенхэм" отказался от подписания Зе Луиша

Нападающий "Порту" Зе Луиш не перейдёт в лондонский "Тоттенхэм", сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, "шпоры" решили отказаться от подписания экс-игрока "Спартака" из-за его проблем с разрешением на работу в Англии.

Изначально "Тоттенхэм" планировал арендовать уроженца Кабо-Верде с правом последующего выкупа.

Напомним, что Зе Луиш также интересен "Севилье". Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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