"Тоттенхэм" отказался от трансфера экс-хавбека ПСЖ Ло Чельсо
Переход аргентинского полузащитника "Бетиса" Джовани Ло Чельсо в "Тоттенхэм", скорее всего, не состоится, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, английский клуб не сумел договориться по сумме трансфера игрока. Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. "Тоттенхэм" может вернуться к варианту с хавбеком, если продаст датского полузащитника Кристиана Эриксена.
"Бетис" арендовал Ло Чельсо летом 2018 года у ПСЖ, а спустя год выкупил его за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.
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