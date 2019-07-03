"Тоттенхэм" отказался от трансфера экс-хавбека ПСЖ Ло Чельсо

Теги тоттенхэмбетисджованни ло чельсотрансферы

"Тоттенхэм" отказался от трансфера экс-хавбека ПСЖ Ло Чельсо

Переход аргентинского полузащитника "Бетиса" Джовани Ло Чельсо в "Тоттенхэм", скорее всего, не состоится, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не сумел договориться по сумме трансфера игрока. Отступные в его контракте составляют 100 миллионов евро. "Тоттенхэм" может вернуться к варианту с хавбеком, если продаст датского полузащитника Кристиана Эриксена.

"Бетис" арендовал Ло Чельсо летом 2018 года у ПСЖ, а спустя год выкупил его за 22 миллиона евро. В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Не пропустите: "Реал" хочет обменять Бэйла на Погба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"

Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов