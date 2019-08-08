"Тоттенхэм" отказался от трансфера Фернандеша и бросил все силы на покупку Дибалы

Лондонский "Тоттенхэм" отчаянно пытается усилить атакующий потенциал команды перед закрытием летнего трансферного окна.

"Шпоры" вели переговоры о переходе полузащитника "Спортинга" Бруну Фернандеша, однако "львы" отказались продавать его за 65 миллионов евро, а больше английский клуб предлагать не намерен.

Понимая, что португальца заполучить не получится, "Тоттенхэм" бросил все силы на покупку нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы. Сумма возможной сделки оценивается в 70 миллионов евро.

Клубы практически договорились о трансфере аргентинца, однако сам футболист не может согласовать с финалистом Лиги Чемпионов-2019 условия использования имиджевых прав.

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