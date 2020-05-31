"Тоттенхэм" отказался от трансфера Филиппе Коутиньо

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"Тоттенхэм" отказался от трансфера Филиппе Коутиньо

Лондонский "Тоттенхэм"Хотспур" не заинтересован в трансфере бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Marca.

По сведениям издания, английский клуб не имеет средств на покупку игрока, а также не готов платить ему зарплату, которая составляет около 15 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, провел за клуб 32 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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