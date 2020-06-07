"Тоттенхэм" отказался от трансфера одного из лидеров "Ромы"

Полузащитник римской "Ромы" Николо Дзаньоло не перейдет в "Тоттенхэм", сообщает Daily Star.

По сведениям издания, лондонский клуб отказался платить за футболиста требуемые 70 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Ювентуса".

В нынешнем сезоне 20-летний Дзаньоло провел за "Рому" 24 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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