"Тоттенхэм" откажет "Реалу" в трансфере Кейна за 226 миллионов евро

Теги тоттенхэмреал мадридхарри кейн

"Тоттенхэм" откажет "Реалу" в трансфере Кейна за 226 миллионов евро
"Тоттенхэм" не собирается расставаться с нападающим Харри Кейном, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб откажет в трансфере форварда "Реалу", который готов предложить за него 226 миллионов евро.

Ранее президент "шпор" Дэниэл Леви заявил, что клуб не намерен продавать своих лучших игроков.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 28 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

Не пропустите: "Реал" контактирует с агентом Салаха. | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Ты мало чего выйграешь со своими игроками! Тоттенхэм клуб "инкубатор" звезд для ТОП Клубов)))

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов