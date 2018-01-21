"Тоттенхэм" откажет "Реалу" в трансфере Кейна за 226 миллионов евро



"Тоттенхэм" не собирается расставаться с нападающим Харри Кейном, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, лондонский клуб откажет в трансфере форварда "Реалу", который готов предложить за него 226 миллионов евро.

Ранее президент "шпор" Дэниэл Леви заявил, что клуб не намерен продавать своих лучших игроков.

В этом сезоне 24-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 28 матчей во всех турнирах и забил 28 голов.

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