"Тоттенхэм" отклонил огромное предложение "Манчестер Сити" по Кейну

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"Тоттенхэм" отклонил огромное предложение "Манчестер Сити" по Кейну

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Тоттенхэм" отказался продавать нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за 120 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не собирается продавать футболиста. При этом Кейн в ультимативной форме требует трансфера.

В прошлом сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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