"Тоттенхэм" отклонил огромное предложение "Манчестер Сити" по Кейну
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" отказался продавать нападающего Харри Кейна в "Манчестер Юнайтед" за 120 миллионов евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, президент лондонского клуба Дэниэл Леви не собирается продавать футболиста. При этом Кейн в ультимативной форме требует трансфера.
В прошлом сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
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|6
|Тоттенхэм
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|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
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|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18