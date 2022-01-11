"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Аякса" по Бергвейну

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"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Аякса" по Бергвейну

Фото инстаграм Стивена Бергвейна

"Аякс" предпринял неудачную попытку купить нападающего "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна, сообщает Sky Sports.

По информации источника, голландский клуб предложил за футболиста 18 миллионов евро, но получил отказ.

"Шпоры" готовы продать 24-летнего форварда, но хотят заработать больше на его трансфере.

В текущем сезоне Бергвейн сыграл за "Тоттенхэм" 13 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

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