"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Милана" по Орье
"Милан" пытается подписать защитника "Тоттенхэма" Сержа Орье.
Как сообщает Sky Sports, "шпоры" отклонили первое предложение итальянского клуба. Переговоры продолжаются, однако известно, что клубы не могут согласовать стоимость футболиста.
Действующее соглашение Орье с клубом истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 16 миллионов евро.
В минувшем сезоне на счету Орье два гола и десять ассистов в 42 матчах.
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