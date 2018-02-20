"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну

Теги реал мадридтоттенхэмхарри кейн

"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по КейнуМадридский "Реал" уже предпринял первые попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, за 24-летнего нападающего "шпор" королевский клуб был готов заплатить 175 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро английская сторона могла получить в виде всевозможных бонусов. Однако руководство "Тоттенхэма" данное предложение не устроило, так как за своего игрока оно намерено получить единоразовым платежом не менее 200 миллионов евро.

Напомним, Зидан оценил последние результаты "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" сразится с "Манчестер Юнайтед" на "Рамон Санчес Писхуан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов