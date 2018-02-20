"Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну

Мадридский "Реал" уже предпринял первые попытки подписать форварда лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как информирует испанская пресса, за 24-летнего нападающего "шпор" королевский клуб был готов заплатить 175 миллионов евро. Еще 25 миллионов евро английская сторона могла получить в виде всевозможных бонусов. Однако руководство "Тоттенхэма" данное предложение не устроило, так как за своего игрока оно намерено получить единоразовым платежом не менее 200 миллионов евро.

Напомним, Зидан оценил последние результаты "Реала". | soccernews.ru