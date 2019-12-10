"Тоттенхэм" отправился на матч с "Баварией" без ряда основных футболистов

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью не взял на матч Лиги Чемпионов с "Баварией" ряд основных футболистов.

На официальном сайте "шпор" сообщается, что в Германию не полетят Деле Алли, Серж Орье, Харри Кейн и Ян Вертонген. Кроме того, после травм восстанавливаются Бэн Дэвис, Эрик Ламела, Уго Льорис, Танги Ндомбеле, Мишел Ворм и Харри Уинкс.

Матч 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Бавария" - "Тоттенхэм" состоится 11 декабря. Начало - в 23:00 (мск).

Отметим, что оба клуба досрочно вышли в плей-офф турнира.

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