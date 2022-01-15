"Тоттенхэм" отреагировал на просьбу "Арсенала" перенести матч

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"Тоттенхэм" отреагировал на просьбу "Арсенала" перенести матч

"Тоттенхэм" недоволен желанием "Арсенала" о переносе ближайшего дерби на более поздний срок.

Ранее "канониры" официально обратились в АПЛ с просьбой отложить матч со "шпорами", запланированный на воскресенье, 16 января, 19:30 мск.

"Арсенал" проинформировал Премьер-лигу о вспышке коронавируса в команде и большом числе травм у футболистов.

Однако в "Тоттенхэме", как сообщает Sky Sports, считают, что их соперник предоставил недостоверные данные о ситуации со здоровыми игроками.

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