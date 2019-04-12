"Тоттенхэм" озвучил диагноз Деле Алли

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"Тоттенхэм" озвучил диагноз Деле Алли

"Тоттенхэм" сообщил о степени серьёзности травмы своего ведущего полузащитника Деле Алли.

В заявлении на официальном сайте "шпор" говорится, что у 23-летнего футболиста диагностирован перелом руки.

Клуб не стал называть сроки восстановления хавбека, поскольку не исключено, что он продолжит играть с травмированным запястьем.

В текущем сезоне Алли сыграл за "Тоттенхэм" 29 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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