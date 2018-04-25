"Тоттенхэм" озвучил "Манчестер Юнайтед" требования по трансферу Роуза

Лондонский "Тоттенхэм" озвучил "Манчестер Юнайтед" требования по трансферу своего защитника Дэнни Роуза.

Так, по сведениям The Sun, за 27-летнего бека "шпоры" желают получить не только 45 миллионов евро, но и игрока обороны "красных дьяволов" Люка Шоу.

Официального запроса от "Юнайтед" "Тоттенхэм" по Роузу пока не получал.

Напомним, "Тоттенхэм" готовит новый контракт для перспективного защитника. | soccernews.ru