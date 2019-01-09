"Тоттенхэм" озвучил "Реалу" цену на Эриксена
"Тоттенхэм" озвучил мадридскому "Реалу" цену на своего ведущего полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает AS.
По сведениям издания, "шпоры" запросили за звёздного датчанина 250 миллионов евро. Однако королевский клуб не намерен платить столь большую сумму и будет добиваться скидки.
Учитывая, что контракт хавбека с "Тоттенхэмом" истекает в 2020 году, "сливочные" всерьёз рассчитывают следующим летом снизить стоимость игрока до 100-110 миллионов.
В текущем сезоне Эриксен провёл за лондонскую команду 26 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10