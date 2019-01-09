"Тоттенхэм" озвучил "Реалу" цену на Эриксена

"Тоттенхэм" озвучил мадридскому "Реалу" цену на своего ведущего полузащитника Кристиана Эриксена, сообщает AS.

По сведениям издания, "шпоры" запросили за звёздного датчанина 250 миллионов евро. Однако королевский клуб не намерен платить столь большую сумму и будет добиваться скидки.

Учитывая, что контракт хавбека с "Тоттенхэмом" истекает в 2020 году, "сливочные" всерьёз рассчитывают следующим летом снизить стоимость игрока до 100-110 миллионов.

В текущем сезоне Эриксен провёл за лондонскую команду 26 матчей, забил 6 голов и сделал 9 ассистов. Стоимость футболиста оценивается в 80 миллионов евро.

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