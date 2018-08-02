"Тоттенхэм" озвучил "Реалу" условия по трансферу Кейна

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"Тоттенхэм" озвучил "Реалу" условия по трансферу КейнаЛондонский "Тоттенхэм" озвучил мадридскому "Реалу" условия по возможному трансферу своего форварда Харри Кейна.

Так, по сведениям Football Espana, "шпоры" сообщили королевскому клубу, что будут готовы отпустить 25-летнего нападающего на "Сантьяго Бернабеу", если получат за него 150 миллионов евро и вингера Гарета Бэйла.

В прошлом сезоне Кейн забил 41 мяч и сделал 5 результативных передач в 48 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Тоттенхэм" оценил Кейна в сумасшедшую сумму. | soccernews.ru

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