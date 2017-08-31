"Тоттенхэм" перехватил трансферную цель "Челси" в лице форварда "Суонси" Фернандо Льоренте, информирует BBC.

По сведениям источника, "лебеди" уже согласовали трансфер своего 32-летнего нападающего в стан "шпор" за 15 миллионов евро. В ближайшее время о переходе испанца клубы объявят уже официально.

Напомним, видеть в своей команде Льоренте желал лично главный тренер "Челси" Антонио Конте.

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