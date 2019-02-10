"Тоттенхэм" переиграл "Лестер" и сократил отставание от "Манчестер Сити"

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"Тоттенхэм" переиграл "Лестер" и сократил отставание от "Манчестер Сити"

В рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем стадионе обыграл "Лестер". Благодаря этой победе отставание "шпор" от идущего на втором месте "Манчестер Сити" сократилось до двух очков.

"Тоттенхэм" - "Лестер" 3:1

Голы: Санчес, 33 - 1:0, Эриксен, 63 - 2:0, Варди, 76 - 2:1, Сон Хын Мин, 90 - 3:1

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Скипп (Алдервейрелд, 71), Уинкс, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Ваньяма, 80).

"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Мэддисон, Геззаль (Ихеаначо, 72), Барнс, Грэй (Варди, 59), Ндиди, Тилеманс.

Предупреждения: Сон Хын Мин (16), Роуз (20), Вертонген (28).  

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5 Челси Челси 25 50
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7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
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11 Борнмут Борнмут 26 33
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17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
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