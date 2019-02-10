"Тоттенхэм" переиграл "Лестер" и сократил отставание от "Манчестер Сити"
В рамках 26-го тура АПЛ "Тоттенхэм" на своем стадионе обыграл "Лестер". Благодаря этой победе отставание "шпор" от идущего на втором месте "Манчестер Сити" сократилось до двух очков.
"Тоттенхэм" - "Лестер" 3:1
Голы: Санчес, 33 - 1:0, Эриксен, 63 - 2:0, Варди, 76 - 2:1, Сон Хын Мин, 90 - 3:1
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Триппьер, Вертонген, Сиссоко, Скипп (Алдервейрелд, 71), Уинкс, Эриксен, Сон Хын Мин, Льоренте (Ваньяма, 80).
"Лестер": Шмейхель, Магуайр, Чилуэлл, Рикарду Перейра, Эванс, Мэддисон, Геззаль (Ихеаначо, 72), Барнс, Грэй (Варди, 59), Ндиди, Тилеманс.
Предупреждения: Сон Хын Мин (16), Роуз (20), Вертонген (28).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11