"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ

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"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ

Представляем результаты 33-го тура АПЛ.

"Сток Сити" – "Тоттенхэм" 1:2

Голы: Эриксен, 52 - 0:1, Диуф, 57 - 1:1, Кейн, 63 - 1:2

"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Шакири, Аллен, Собхи (Кэмпбелл, 69), Ндиайе, Джонсон (Крауч, 78), Диуф.

"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Дайер, 82), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 67), Кейн.

Предупреждения: Питерс (32), Джонсон (71), Орье (79).


"Уотфорд" – "Бернли" 1:2

Голы: Перейра, 61 - 1:0, Воукс, 70 - 1:1, Корк, 73 - 1:2

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Холебас, Фемения, Хьюз (Ришарлисон, 85), Капу, Перейра, Дукуре (Каррильо, 85), Янмат (Окака Чука, 76), Дини.

"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Лонг, Леннон (Хендрик, 81), Вествуд, Корк, Нкуду (Воукс, 70), Барнс, Вуд.

Предупреждения: Нкуду (33), Дукуре (56).


"Лестер" – "Ньюкасл" 1:2

Голы: Шелви, 18 - 0:1, Перес, 75 - 0:2, Варди, 84 - 1:2

"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон (Окадзаки, 57), Магуайр, Марез, Адриен Силва, Иборра (Чоудури, 42), Олбрайтон, Диабате (Грэй, 76), Варди.

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 64), Ритчи, Диаме (Хэйден, 81), Шелви, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 70).

Предупреждения: Магуайр (21), Ласселс (21), Гэйл (52), Ритчи (55).


"Брайтон" – "Хаддерсфилд" 1:1

Голы: Лессль (аг), 29 - 1:0, Мунье, 33 - 1:1

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Гросс (Кайяль, 76), Проппер, Стивенс, Марч, Искьердо, Мюррей (Ульоа, 67).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Муй, Хогг (Биллинг, 80), Притчард, Инс, ван Ла Парра, Мунье.

Предупреждение: Даффи (58).

Удаление: Проппер (74).


"Борнмут" – "Кристал Пэлас" 2:2

Голы: Миливоевич, 47 - 0:1, Муссе, 65 - 1:1, Заа, 75 - 1:2, Кинг, 89 - 2:2

"Борнмут": Бегович, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Аке, Пью (Муссе, 62), Кук (Серман, 80), Гослинг, Фрэйзер, Дефо, Уилсон (Кинг, 62).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Таунсенд, Кабай, Лофтус-Чик, Миливоевич, Заа, Макартур.

Предупреждения: Гослинг (76), Фрэнсис (82).


"Вест Бромвич" – "Суонси" 1:1

Голы: Родригес, 54 - 1:0, Абрахам, 75 - 1:1

"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес (Крыховяк, 83), Рондон.

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Бартли, 46), Клукас, Кинг (Дайер, 61), Айю (Ки Сон Ен, 85), Кэрролл, Нотон, Абрахам.

Предупреждения: Брант (50), Клукас (55), Филлипс (87). | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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