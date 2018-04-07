"Тоттенхэм" переиграл "Сток Сити" и другие результаты 33-го тура АПЛ
Представляем результаты 33-го тура АПЛ.
"Сток Сити" – "Тоттенхэм" 1:2
Голы: Эриксен, 52 - 0:1, Диуф, 57 - 1:1, Кейн, 63 - 1:2
"Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Шакири, Аллен, Собхи (Кэмпбелл, 69), Ндиайе, Джонсон (Крауч, 78), Диуф.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Дайер, 82), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 67), Кейн.
Предупреждения: Питерс (32), Джонсон (71), Орье (79).
"Уотфорд" – "Бернли" 1:2
Голы: Перейра, 61 - 1:0, Воукс, 70 - 1:1, Корк, 73 - 1:2
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Холебас, Фемения, Хьюз (Ришарлисон, 85), Капу, Перейра, Дукуре (Каррильо, 85), Янмат (Окака Чука, 76), Дини.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Лонг, Леннон (Хендрик, 81), Вествуд, Корк, Нкуду (Воукс, 70), Барнс, Вуд.
Предупреждения: Нкуду (33), Дукуре (56).
"Лестер" – "Ньюкасл" 1:2
Голы: Шелви, 18 - 0:1, Перес, 75 - 0:2, Варди, 84 - 1:2
"Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон (Окадзаки, 57), Магуайр, Марез, Адриен Силва, Иборра (Чоудури, 42), Олбрайтон, Диабате (Грэй, 76), Варди.
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 64), Ритчи, Диаме (Хэйден, 81), Шелви, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 70).
Предупреждения: Магуайр (21), Ласселс (21), Гэйл (52), Ритчи (55).
"Брайтон" – "Хаддерсфилд" 1:1
Голы: Лессль (аг), 29 - 1:0, Мунье, 33 - 1:1
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Гросс (Кайяль, 76), Проппер, Стивенс, Марч, Искьердо, Мюррей (Ульоа, 67).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Муй, Хогг (Биллинг, 80), Притчард, Инс, ван Ла Парра, Мунье.
Предупреждение: Даффи (58).
Удаление: Проппер (74).
"Борнмут" – "Кристал Пэлас" 2:2
Голы: Миливоевич, 47 - 0:1, Муссе, 65 - 1:1, Заа, 75 - 1:2, Кинг, 89 - 2:2
"Борнмут": Бегович, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Аке, Пью (Муссе, 62), Кук (Серман, 80), Гослинг, Фрэйзер, Дефо, Уилсон (Кинг, 62).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Таунсенд, Кабай, Лофтус-Чик, Миливоевич, Заа, Макартур.
Предупреждения: Гослинг (76), Фрэнсис (82).
"Вест Бромвич" – "Суонси" 1:1
Голы: Родригес, 54 - 1:0, Абрахам, 75 - 1:1
"Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес (Крыховяк, 83), Рондон.
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Бартли, 46), Клукас, Кинг (Дайер, 61), Айю (Ки Сон Ен, 85), Кэрролл, Нотон, Абрахам.
Предупреждения: Брант (50), Клукас (55), Филлипс (87). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|31
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21