"Тоттенхэм" переигрывает боевой "Ньюкасл" в первом туре АПЛ

Сезон АПЛ 2018/19 гг. стартовал и для лондонского "Тоттенхэма" игрой против неуступчивого "Ньюкасла". Перед началом встречи многие видели в этом матче большую интригу и ждали от "сорок" не просто так называемой неуступчивости, а того, что подопечные Рафаэля Бенитеса смогут отобрать очки у одного из признанных фаворитов чемпионата. Но, несмотря на боевитость "сорок", они безусловно проигрывают в звёздности и именно класс футболистов должен был помочь "Шпорам" одержать итоговую победу.

Матч начался с ураганных атак в исполнении обеих команд, в одной из которых Кристиан Эриксен здорово исполнил угловой удар, навеся точно на голову Давидсону Санчесу, скинувший снаряд на набегающего Яна Вертонгена, который, в итоге, и вогнал мяч в сетку от перекладины. Однако спустя всего две минуты Мэтт Ритчи выдал радиоуправляемую передачу на Хоселу, а тот, едва задев мяч головой, забил ответный гол - 1:1 уже к одиннадцатой минуте игры.

Но "Шпоры" решили восстановить своё преимущество, полностью повторив комбинацию "Ньюкасла". Только на этот раз уже Серж Орье выдал великолепный навесной пас на Деле Алли, а тот, в свою очередь, не сплоховал и отправил второй мяч в ворота Мартина Дубравки. Затем уже защитник Ньюкасла Пол Дамметт неплохо вдарил метров с тридцати, но мяч прошёл рядом со штангой.

Очередной стандарт в исполнении всё того же Эриксена завершился плотным ударом Давидсона Санчеса, но переправить мяч в ворота колумбиец всё-таки не сумел. А концовка тайма прошла по абсолютно другому, более спокойному и размеренному сценарию с небольшим количеством атакующих подходов.

Вторая половина всречи стартовала с быстрой атаки "Ньюкасла", в которой Диаме вышел на ударную позицию, но угодил в штангу. Но этот момент меркнет по сравнению с тем, что случилось спустя всего несколько минут, где уже Кенеди вышел фактически один на один с Льорисом, но зачем-то отпустил мяч вперёд и не смог сравнять счёт. Потом уже "Тоттенхэм" совершил несколько прорывов силами Деле Алли и Кристиана Эриксена, но до забитого гола в ворота Дубравки всё-таки не дошло. "Шпоры" продолжали давить на ворота "Ньюкасла" и потрясающий дальний удар нанёс Серж Орье, но чешский вратарь снова оказался на высоте. Однако "сороки" также провели отличную атаку: Айосе Перес оказался в штрафной лондонцев, после выстрела которого уже Уго Льорис показал сумасшедшую реакцию и отвёл угрозу.

И вот, после некоторого спокойствия уже в самом конце матча Соломон Рондон, вышедший на замену, имел великолепный шанс для того, чтобы отобрать очки у признанного фаворита, но... перекладина, оглушительный выдох трибун и, как результат, проигрыш "Ньюкасла" в самой настоящей боевой схватке!

"Ньюкасл" - "Тоттенхэм" - 1:2

Голы: Вертонген, 8 - 1:0. Хоселу, 11 - 1:1. Д Алли, 18 - 1:2.

"Ньюкасл": Дубравка, Йедлин, Дамметт, Ласcеллс, Кларк, Шелви, Ритчи (Атсу, 69), Диаме, Кенеди, Хоселу (Рондон, 59), Перес (Муто, 81).

"Тоттенхэм": Льорис, Орье, Б. Дэвис, Санчес, Вертонген, Сиссоко, Моура (М. Дембеле, 68), Дайер (Амос, 88), Эриксен, Алли (Мин, 80), Кейн.

Илья Панаев | http://soccernews.ru

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