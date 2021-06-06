"Тоттенхэм" переключился на другого тренера

Теги тоттенхэмаяксэрик тен хаг

"Тоттенхэм" переключился на другого тренера Фото: инстаграм Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Руководство "Тоттенхэма" после отказала Антонио Конте переключилось на другого кандидата.

Как сообщает Mirror, теперь "шпоры" заинтересованы в наставнике "Аякса" Эрике тен Хаге.

Ранее сообщалось, что тен Хаг уже отклонял предложение лондонского клуба.

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с 2017 года. Под его руководством клуб завоевал пять трофеев.

Читайте также: "Тоттенхэм" отказался от кандидатуры Конте. | http://soccernews.ru
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