"Тоттенхэм" переключился на другого тренера

Фото: инстаграм Эрика тен Хага/Автор неизвестен

Руководство "Тоттенхэма" после отказала Антонио Конте переключилось на другого кандидата.

Как сообщает Mirror, теперь "шпоры" заинтересованы в наставнике "Аякса" Эрике тен Хаге.

Ранее сообщалось, что тен Хаг уже отклонял предложение лондонского клуба.

Тен Хаг возглавляет "Аякс" с 2017 года. Под его руководством клуб завоевал пять трофеев.

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