"Тоттенхэм" - первый клуб АПЛ, проигравший в еврокубках в этом сезоне

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"Тоттенхэм" - первый клуб АПЛ, проигравший в еврокубках в этом сезоне

Лондонский "Тоттенхэм" первым среди клубов АПЛ потерпел поражение в евросезоне 2020/21.

В Лиге Чемпионов и Лиге Европы Англию представляют 7 команд - помимо "шпор" это "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Лестер".

В двух турах ЛЧ у англичан 7 побед и 1 ничья в 8 матчах, в ЛЕ - 5 побед в 6 матчах и 1 поражение: вчерашнее "Тоттенхэма" от "Антверпена" (0:1).

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" одержал крупнейшую домашнюю победу в Лиге Чемпионов за последние 13,5 лет. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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