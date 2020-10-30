"Тоттенхэм" - первый клуб АПЛ, проигравший в еврокубках в этом сезоне
Лондонский "Тоттенхэм" первым среди клубов АПЛ потерпел поражение в евросезоне 2020/21.
В Лиге Чемпионов и Лиге Европы Англию представляют 7 команд - помимо "шпор" это "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Лестер".
В двух турах ЛЧ у англичан 7 побед и 1 ничья в 8 матчах, в ЛЕ - 5 побед в 6 матчах и 1 поражение: вчерашнее "Тоттенхэма" от "Антверпена" (0:1).
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" одержал крупнейшую домашнюю победу в Лиге Чемпионов за последние 13,5 лет. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18