"Тоттенхэм" - первый клуб АПЛ, проигравший в еврокубках в этом сезоне

Лондонский "Тоттенхэм" первым среди клубов АПЛ потерпел поражение в евросезоне 2020/21.

В Лиге Чемпионов и Лиге Европы Англию представляют 7 команд - помимо "шпор" это "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенал" и "Лестер".

В двух турах ЛЧ у англичан 7 побед и 1 ничья в 8 матчах, в ЛЕ - 5 побед в 6 матчах и 1 поражение: вчерашнее "Тоттенхэма" от "Антверпена" (0:1).

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