"Тоттенхэм" - первый за 11 лет дебютант финала Лиги Чемпионов

Лондонский "Тоттенхэм" впервые в истории пробился в финал Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Аяксом".

В первом матче "шпоры" уступили 0:1, однако в ответной игре обыграли амстердамскую команду со счётом 3:2 и благодаря правилу гостевого гола прошли дальше.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, "Тоттенхэм" стал первым с 2008 года дебютантом финала ЛЧ.

Напомним, что 11 лет назад "Челси" впервые вышел в финал самого престижного еврокубкового турнира, где потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед".

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